Российские войска улучшили положение на всех направлениях в зоне СВО

Российская армия продолжает наступление в зоне спецоперации. Как сообщили в Минобороны РФ, подразделения группировок войск занимают более выгодные рубежи и продвигаются в глубину обороны противника на всех направлениях.

Северная группировка войск улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике врага в районах Катериновки, Подсреднего, Малиновки, Плоского, Чугуева и Турово в Харьковской области, а также Ястребиного, Кровного, Вакаловщины и Вязового в Сумской области.

Группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю и атакует бригады ВСУ в районах населенных пунктов Пески-Радьковские, Студенок, Моначиновка, Смородьковка и Нечволодовка Харьковской области.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Николаевки и Торецкого в Донецкой Народной Республике.

Центральная группировка войск продолжила ведение активных наступательных действий в районах населенных пунктов Веровка, Самарское, Курицино, Новокриворожье, Калинино, Старорайское, Каменка и Белозерское в ДНР.

Восточная группировка войск продвигается в районах Новотроицкого в Запорожской области, Подгавриловки, Коломийцев, Ивановки и Киричково в Днепропетровской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Камышеваха и Преображенка Запорожской области.

Авиация, артиллерия, ракетные войска и ударные БПЛА ВС РФ атаковали объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы, места производства, хранения беспилотников и наземных робототехнических комплексов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 148 районах.

Средства ПВО за сутки перехватили восемь ракет большой дальности «Нептун» и 268 дронов самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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