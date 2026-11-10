ВС РФ взяли под контроль Никольское в Сумской области

Российская армия продолжает наступление в зоне спецоперации. Под контроль ВС РФ перешел еще один поселок в Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Никольское Сумской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На этом направлении нанесено поражение формированиям бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Сумы и Путивль.

Кроме того, в Харьковской области бойцы Северной группировки войск бьют по живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Рубежное, Веселое, Липцы и Избицкое.

На других направлениях фронта российские военные улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции и продолжили продвижение в глубину обороны противника.

За последние сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам по производству дронов и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено два безэкипажных катера ВМС Украины», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили шесть управляемых авиабомб, четыре крылатые ракеты «Rusty Dagger» и 802 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube