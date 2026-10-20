ВС РФ освободили Тимошевку в Запорожской области

Вооруженные силы РФ продолжают наступление в зоне спецоперации. Под контроль российских военных перешел еще один поселок в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Тимошевка Запорожской области», – говорится в сообщении.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Подгавриловка, Диброва Днепропетровской области, Новорозовка, Вольнянка и Барвиновка Запорожской области.

Тем временем, на остальных направлениях фронта подразделения группировок войск российской армии заняли выгодные рубежи и улучшили положение по переднему краю, продолжая атаковать позиции противника.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО за сутки перехвачены 383 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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