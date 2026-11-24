Российские войска продолжают активные наступательные действия в зоне спецоперации. ВС РФ установили контроль над поселком Барвиновка в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Барвиновка Запорожской области», – говорится в сообщении.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Гавриловка, Зеленая Долина Днепропетровской области, Новотроицкое, Желтая Круча, Веселое и Счастливое Запорожской области.

Тем временем, на других направлениях фронта группировки войск «Север», «Запад», «Южной», «Центр» и «Днепр» улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции и продолжают теснить врага на территории Харьковской, Сумской, Запорожской областей и Донецкой Народной Республики.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, военным аэродромам, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах», – добавили в МО.

За сутки средства противовоздушной обороны перехватили 1047 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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