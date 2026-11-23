ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и радиостанциям слежения на Украине

Российские войска продолжают атаки на объекты на Украине, используемые в интересах ВСУ. За сутки ВС РФ нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре, а также военным аэродромам и радиолокационным станциям слежения. Об этом сообщает Минобороны России.

Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение военным аэродромам, радиолокационным станциям слежения за воздушной обстановкой, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры.

Под удар попали места производства и хранения боевых дронов и робототехнических комплексов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Тем временем, группировки войск ВС РФ продолжили ведение активных наступательных действий в глубину обороны противника в зоне спецоперации, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции.

Кроме того, средства ПВО за последние сутки перехватили четыре авиабомбы, реактивный снаряд HIMARS и 819 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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