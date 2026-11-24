Российские силы продолжают атаковать инфраструктуру Украины, используемую в интересах ВСУ. Ночью под удар попала электроподстанция и сухогруз. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и топливной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в сообщении.
В результате ударов поражена электроподстанция 110 кВ в населенном пункте Прилуки Черниговской области, обеспечивающая работу предприятий ВПК Украины.
Кроме того, на переходе морем юго-западнее Одессы атаковано морское судно, доставлявшее грузы военного назначения.
Москва, Зоя Осколкова
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