Российские силы продолжают атаковать инфраструктуру Украины, используемую в интересах ВСУ. Ночью под удар попала электроподстанция и сухогруз. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и топливной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в сообщении.

В результате ударов поражена электроподстанция 110 кВ в населенном пункте Прилуки Черниговской области, обеспечивающая работу предприятий ВПК Украины.

Кроме того, на переходе морем юго-западнее Одессы атаковано морское судно, доставлявшее грузы военного назначения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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