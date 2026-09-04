Германия, Франция и Британия создадут направленный против России ракетный арсенал

Германия совместно с Британией и Францией собирается развернуть масштабную работу по созданию дальнобойных вооружений. В России инициативу рассматривают как угрозу, в случае ее реализации Москва в ответ будет наращивать собственный арсенал вооружений большой дальности.

ФРГ с Великобританией и Францией ускоряют процесс милитаризации Европы, пишут «Известия». «В интересах сдерживания России декларируется необходимость наличия у бундесвера возможностей наносить удары по объектам в глубоком тылу противника на расстоянии до 2 тыс. км. Соответствующая работа развернута по линии ВТС (военно-технического сотрудничества) с европейскими союзниками, в первую очередь с Парижем и Лондоном», – сообщили изданию в посольстве РФ в Берлине.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на внутренние документы минобороны ФРГ, что развертывание первых систем должно начаться в 2027 году, а завершиться – к середине 2030-х. Германия последовательно закрепляет в доктринальных военно-политических документах курс на обладание собственными дальнобойными высокоточными ракетными и беспилотными системами, уточнили в посольстве России. Немецкие власти оправдывают свои дальнобойные амбиции тем, что они призваны компенсировать отсутствие на вооружении бундесвера ядерного оружия.

Кроме того, Берлин делает ставку на плотное техническое взаимодействие с Киевом, включая «трансфер украинских ноу-хау в европейский и германский ВПК». Месяц назад сообщалось, что бундесвер рассматривает возможность закупки украинских ракет BARS и Flamingo.

Инициативу ФРГ подстегивает невыполнение договоренностей со стороны США. Так Вашингтон должен был разместить на немецкой территории системы SM-6 и Tomahawk, но не получил их из-за разногласий по конфликту на Ближнем Востоке и возросших потребностей США. В итоге канцлер ФРГ Фридрих Мерц после саммита НАТО в Анкаре сообщил о новом соглашении: Берлин купит ракеты Tomahawk и разместит их самостоятельно.

Власти Германии не скрывают, что новые вооружения будут направлены против России. Отношения Москвы и Берлина в последнее время резко ухудшились. Власти ФРГ объявили о разрыве соглашения о Русском доме в Берлине, закрытии консульства в Бонне и ужесточении правил въезда для россиян. В ответ Москва заявила, что закроет отделения Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

В случае практической реализации немецкие военные инициативы будут рассматриваться как непосредственная угроза России и Союзному государству, подчеркнули в посольстве РФ в Берлине. «Критики безудержной германской милитаризации справедливо указывают, что места дислокации подобных вооружений неминуемо станут законными военными целями России», – обратили внимание дипломаты.

Более того, в качестве ответа Москва, вероятно, продолжит развитие эшелонированной системы воздушно-космической обороны и наращивание собственного потенциала оружия большой дальности. По мнению экспертов, задачи по прикрытию объектов на территории России становятся более сложными. В этой связи возможно повышение защищенности объектов критической гражданской и военной инфраструктуры, их дублирование и даже возможный перенос вглубь страны.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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