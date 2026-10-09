Министр обороны Франции призвала готовиться к «крупному конфликту» с Россией

Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен заявила, что страна должна готовиться возможному «крупному конфликту» с Россией. Слова главы французского минобороны прозвучали на фоне обсуждения оборонного бюджета.

По словам Вотрен, «намерения России не оставляют места для иных толкований», и Москва намерена «навязать европейцам новую организацию безопасности, которая, конечно же, будет создана в ущерб нам».

«Наши вооруженные силы должны готовиться к крупному конфликту, одновременно, разумеется, продолжая выполнять задачи, которые страна ежедневно им поручает», – сказала министр на слушаниях в Национальном собрании по проекту оборонного бюджета на 2027 год.

Власти Франции хотят увеличить расходы на оборону на 11%, до 63,4 млрд евро. Если проект не примут до конца года, финансирование останется на уровне 2026-го – на 6,5 млрд евро меньше запланированного. Вотрен подчеркнула, что это ограничит возможности вкладывать средства в долгосрочные проекты.

На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео тестового пуска баллистической ракеты M51.3 и заявил, что Париж посредством этого сделал «громкое и четкое послание». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о проведении испытаний, отметил, что идея милитаризации Европы, строящаяся на противостоянии с Москвой, не приведет ни к чему хорошему. Он добавил, что Старый Свет одержим планами по превращению ЕС в военно-политический блок.

Париж, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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