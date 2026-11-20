Британские военные проводят операции в киберпространстве против России. Об этом заявил глава командования кибернетических и специальных операций британский армии Роб Магуэн.

По его словам, киберпространство приобретает все большее значение в военном деле. Лондон в свою очередь проводит кибератаки на другие страны, рассказал Магуэн в беседе с телеканалом Sky News.

«Мы это не скрываем. В мире существует целый ряд угроз, и мы не скрываем, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея представляют угрозу», – заявил он в ответ на вопрос о том, против кого направлены атаки.

Командование кибернетических и специальных операций британский армии было создано в 2020 году. Деятельность подразделения строго засекречена.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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