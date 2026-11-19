Ресурсы Европейской комиссии подверглись хакерской атаке. Масштаб возможной утечки данных до сих пор устанавливается, сообщает Politico.

«Инцидент мог привести к компрометации значительных объемов персональных данных, лишил сотрудников возможности вносить информацию о зарплатах и отпусках и заставил высшее руководство обсудить кризис на своем еженедельном заседании», – говорится в статье.

По данным газеты, хакеры использовали общедоступный инструмент на базе искусственного интеллекта, предназначенный для выявления уязвимостей компьютерных систем. ЕК пришлось временно отключить ряд приложений, включая системы учета рабочего времени, отпусков, зарплат и возмещения медицинских расходов.

В феврале 2026 года ресурсы Еврокомиссии уже подвергались кибератаке, в которой злоумышленники могли получить доступ к именам и телефонным номерам сотрудников.

Ранее в ЕК не раз поднимали вопрос об усилении мер кибербезопасности. Так в начале года был внесен новый пакет поправок, предусматривающий пересмотр законодательства ЕС и дополнительные требования к защите информационных систем.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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