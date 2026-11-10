В Испании полицейский погиб при взрыве

В Испании двое полицейских пострадали при взрыве, один из них погиб. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в городе Овьедо. В правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе в жилом доме. Прибывшие на место полицейские обнаружили подозрительный рюкзак в подъезде.
При попытке переместить сумку произошел взрыв, в результате которого один из стражей порядка получил смертельную травму, второй был госпитализирован в критическом состоянии.
На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Мадрид, Зоя Осколкова
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