В Испании полицейский погиб при взрыве

В Испании двое полицейских пострадали при взрыве, один из них погиб. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Овьедо. В правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе в жилом доме. Прибывшие на место полицейские обнаружили подозрительный рюкзак в подъезде.

При попытке переместить сумку произошел взрыв, в результате которого один из стражей порядка получил смертельную травму, второй был госпитализирован в критическом состоянии.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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