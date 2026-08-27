В Испании из музея похитили золотые артефакты бронзового века

В музее злоумышленники ворвались в музей и вынесли знаменитый клад Вильены, общим весом около 10 кг золота. Об этом сообщают местные СМИ.

Преступники заранее спланировали ограбление и смогли обойти систему безопасности. Сначала они попытались попасть в музей через главный вход, а затем проникли внутрь через боковые окна, оборудованные защитными системами.

Грабители унесли 59 предметов, датируемых примерно 1250 годом до нашей эры. Среди украденных артефактов – сосуды, чаши, браслеты и другие украшения из золота, серебра, железа и янтаря.

Клад Вильены считается одним из наиболее значимых комплексов ювелирных изделий бронзового века на Пиренейском полуострове. При его исследовании ученые обнаружили, что железо, использованное при изготовлении предметов коллекции, имеет метеоритное происхождение.

Отмечается, что это уже третье за последние четыре месяца ограбление музеев в Испании. Ранее неизвестные похитили золотые монеты из Археологического музея Бадахоса и музея Альбасете.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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