В Испании более 20 человек погибли в аварии на железной дороге

В Испании два поезда сошли с рельсов. По предварительным данным, 21 человек погиб, несколько сотен пострадали.

Авария произошла в испанской провинции Кордово, сообщает El Pais со ссылкой на источники в гражданской гвардии Испании и экстренных службах. Поезд, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов. Состав упал на встречные пути, по которым двигался высокоскоростной поезд.

В настоящее время известно о 21 погибшем, в числе жертв – машинист одного из составов. Кроме того, пострадали более 400 пассажиров, 30 из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

На месте работают оперативные службы. Причины аварии устанавливаются. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал аварию «чрезвычайно странной», так как железнодорожное полотно было в хорошем состоянии, его отремонтировали в мае прошлого года.

Мадрид, Зоя Осколкова

