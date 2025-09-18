Генпрокуратура Испании создает группу для расследований нарушений прав человека в Газе

Генеральная прокуратура Испании создаст группу расследования нарушений международного гуманитарного права в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Генеральный прокурор Испании издал указ о создании рабочей группы, которая будет расследовать нарушения международного права в области прав человека в Газе», – говорится в сообщении.

Поводом послужил доклад генерального комиссариата по информации национальной полиции. В документе фиксировались факты, которые могут свидетельствовать о совершении военными Израиля преступлений против международного сообщества в Газе, передает РИА «Новости».

В отношении действий Израиля уже ведутся два международных процесса. Один в Международном суде ООН, другой – в прокуратуре Международного уголовного суда. Испания обязана сотрудничать с этими ведомствами в рамках подписанных соглашений.

Кроме того, эта инициатива совпадает с рекомендацией независимой комиссии ООН по расследованию ситуации на палестинских территориях, которая призвала все государства сотрудничать с прокуратурой МУС.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

