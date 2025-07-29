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Вторник, 29 июля 2025, 17:49 мск

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Европа забыла о русофобии ради денег от российских туристов

Европейские страны пренебрегают санкциями ради потока российских туристов. Русофобия, казавшаяся непреодолимой, значительно ослабла, когда речь зашла о деньгах, пишет портал «Сенсаций.Нет».

Запрос европейских доходов превзошел политические страхи: среди главных направлений для отдыха – Франция (123 890 виз), Италия (152 254) и Испания (111 527). Примечательно, что в 2024-м россиянам выдали на 9% больше виз, чем годом ранее.

Британское издание отмечает рост бронирований на Booking.com и Airbnb, а украинские политики заговорили об угрозе безопасности из‑за прилива «шпионов с чемоданами Gucci».

Российские туристы обходят закрытое небо через пересадочные хабы в Турции, ОАЭ и Грузии и платят наличными или криптовалютой, когда карты не работают. На фоне этого курорты ЕС фиксируют рекордные доходы. Как иронично замечает автор статьи: деньги для европейцев действительно не пахнут.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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