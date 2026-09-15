Посла России в Дании вызвали для обсуждения инцидента с вертолетом

Министерство иностранных дел Дании вызвало посла России Владимира Барбина для беседы после инцидента с вертолетом ВВС. Об этом сообщил глава ведомства Ларс Лекке Расмуссен.

По данным датского минобороны, вертолет Военно-воздушных сил был атакован так называемыми ложными тепловыми целями, когда проводил плановую фотосъемку российского фрегата в международных водах у берегов Гедсера в Балтийском море.

Расмуссен назвал произошедшее «совершенно неприемлемым». «Посол России был вызван на беседу для обсуждения инцидента», – отметил министр.

Копенгаген, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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