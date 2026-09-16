Лавров: Россия не вернется к «объятиям» с Европой

Россия не вернется к прежним отношениям с Европой, как это было после распада СССР. В особенности это касается тех сфер, от которых зависит безопасность страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Никаких возвратов в объятия, которые в конце 1990-х, даже в 1990-е годы, да еще и в конце Советского Союза происходили, больше не будет», – заявил глава МИД РФ в ходе «Открытого диалога» на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

Министр отметил, что рад усилению в Европе политических сил, ориентированных на национальные интересы. Но несмотря на это Россия не собирается выстраивать свою политику в расчете на то, что отношения с европейскими странами автоматически улучшатся в случае прихода к власти правой оппозиции.

«Когда и если кто-то из европейских стран захочет диалог возобновить серьезный, мы прежде всего послушаем, что у них на уме, что они могут предложить. И потом мы будем решать, устраивает это нас или нет. Но могу заверить только в одном: в тех сферах, от которых зависит безопасность государства, мы никаких контрактов, никаких договоренностей с европейцами заключать не будем и не собираемся», – сказал Лавров.

Глава МИД также выступил с критикой в адрес брюссельской бюрократии. По его словам, Брюссель забирает себе полномочия, которые должны оставаться у национальных правительств, и нарушает основы Евросоюза.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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