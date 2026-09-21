В Великобритании из-за технического сбоя нарушилось авиасообщение

В Великобритании авиасообщение в нескольких аэропортах было нарушено за технической неполадки. Об этом сообщила Национальная служба воздушного движения (NATS).

Сбой произошел в центре управления воздушным движением в Престуике в Шотландии. «Для обеспечения безопасности были введены меры регулирования воздушного движения, чтобы справиться с нагрузкой», – говорится в сообщении NATS.

Отмечается, что проблемы затронули авиасообщение между пятью аэропортами Великобритании, включая столичный Лондон-Сити, а также воздушные гавани Белфаста в Северной Ирландии, Глазго в Шотландии, Ньюкасла и Лидс-Брадфорда на севере Англии.

Стоит отметить, что это уже второй технический сбор подобного рода в стране за последние несколько недель. В начале сентября в результате неполадки в Великобритании были отменены не менее двух тысяч рейсов, а проблемы затронули около 300 тысяч пассажиров.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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