В убийстве погибшего в горах испанского миллиардера заподозрили его сына

Полиция Каталонии возобновила расследование гибели основателя компании Mango и одного из самых богатых людей Испании Исака Андика. В убийстве подозревается его сын.

71-летний Исак Андик погиб 14 декабря 2024 года. Он упал в ущелье в Кольбато недалеко от горного массива Монсеррат. Андик, известный любовью к горам и пешим прогулкам, находился в тот момент со своим сыном Джонатаном.

Расследование было закрыто, так как следователи посчитали произошедшее несчастным случаем. Не так давно были обнаружены нестыковки в показаниях Джонатана, мужчину вызвали на повторный допрос.

По словам свидетелей, незадолго до трагедии в горах отец и сын поссорились. Основатель Mango объявил о передаче управления компанией генеральному директору вместо сына. Вероятно, это могло стать мотивом для убийства.

В свою очередь близкие семьи продолжают настаивать на невиновности Джонатана, они сотрудничают со следствием и отказываются давать комментарии СМИ.

Мадрид, Зоя Осколкова

