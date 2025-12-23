В Испании у черных копателей изъяли корону VI века и артефакты

В Испании задержали группу охотников за артефактами, которые выкапывали древности и продавали их на черном рынке.

По подозрению в участии в организованной преступной группировке задержаны семь человек в провинции Леон. Их считают причастными к разграблению нескольких мест раскопок в Леоне и Вальядолиде.

Подозреваемые использовали металлоискатели, которые способны обнаруживать артефакты на большой глубине. Одной из таких находок стала вестготская золотая корона VI века.

Задержанных обвинили в преступлении против исторического наследия. Стоимость сокровищ может превышать миллион евро. Отмечается, что изъятые древности передадут в музей после окончания расследования.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

