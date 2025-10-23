В Испании арестовали семь человек за кражу 1100 стульев

В Испании задержали членов банды, которые воровали стулья в кафе и ресторанах. Об этом сообщают местные СМИ.
Испанские правоохранители расследовали кражи в 18 заведениях общепита. Злоумышленники воровали стулья, которые оставляли на ночь на улице. В общей сложности преступники украли более 1100 предметов мебели.
Шестерых мужчин и одну женщину обвинили в краже в составе преступной организации.
Полицейские установили, что украденные стулья банда продавала в Испании, Марокко и Румынии. Ущерб от деятельности воров оценивается в 60 тысяч евро.
Мадрид, Зоя Осколкова
