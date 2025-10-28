российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 октября 2025, 11:58 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Испании девять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за дрона

В Испании девять самолетов не смогли приземлиться из-за угрозы БПЛА. Об этом сообщают британские СМИ.

Беспилотную опасность объявили в аэропорту Аликанте на востоке Испании вчера вечером. Воздушную гавань временно закрыли на прием и вылет всех рейсов.

В результате девять самолетов, летевших из Великобритании, перенаправили на ближайшие аэродромы. Как пишет газета The Sun, дрон обнаружить не удалось.

Через несколько часов предупреждение сняли, работа аэропорта была возобновлена.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Испания

В Испании арестовали семь человек за кражу 1100 стульев / В убийстве погибшего в горах испанского миллиардера заподозрили его сына / Премьер Испании предрек стагнацию в Европе без притока иммигрантов / Генпрокуратура Испании создает группу для расследований нарушений прав человека в Газе / Европа забыла о русофобии ради денег от российских туристов / В Испании школьника арестовали за «голые» фото одноклассниц, сгенерированные ИИ / В Испании два человека погибли при столкновении самолета с ЛЭП / Испания усложнила транзит для туристов из России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Транспорт, Европа, Испания,