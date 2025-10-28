В Испании девять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за дрона

В Испании девять самолетов не смогли приземлиться из-за угрозы БПЛА. Об этом сообщают британские СМИ.

Беспилотную опасность объявили в аэропорту Аликанте на востоке Испании вчера вечером. Воздушную гавань временно закрыли на прием и вылет всех рейсов.

В результате девять самолетов, летевших из Великобритании, перенаправили на ближайшие аэродромы. Как пишет газета The Sun, дрон обнаружить не удалось.

Через несколько часов предупреждение сняли, работа аэропорта была возобновлена.

