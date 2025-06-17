Испания усложнила транзит для туристов из России

Власти Испании усложнили пребывание российских путешественников, которые летят транзитом через международные аэропорты страны. Об этом сообщается сайте испанского консульства в Москве.

«В соответствии с п. 2 ст. 3 визового кодекса было установлено, что гражданам Российской Федерации, имеющим обычные паспорта, для транзита через международные зоны аэропортов Испании необходимо иметь аэропортовую транзитную визу (TAP)», – говорится в сообщении.

ТАР позволяет осуществлять транзит в международной зоне аэропортов Шенгенской зоны, но не допускает въезд на территорию стран Шенгенского соглашения. Отмечается, что нововведение вступит в силу с 12 июля 2025 года.

Раньше россиянам для транзита через Испанию виза не требовалась, если они летели в страну за пределами Шенгенской зоны, не покидали транзитную зону аэропорта, не меняли терминал и не получали багаж. При этом максимальное время транзита составляло 24 часа.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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