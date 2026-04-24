СМИ: США обсуждают приостановку членства Испании в НАТО

В Вашингтоне обсуждают меры давления на союзников по НАТО, которые не поддержали операцию против Ирана. В частности, рассматривается отстранение «проблемных» стран от ключевых и престижных позиций в альянсе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальную переписку внутри Пентагона.

По словам источников агентства, в письме выражается недовольство отказом или нежеланием ряда стран предоставить доступ к базам, размещение и права пролета, необходимые для ведения боевых действий в отношении Ирана. Более того, среди обсуждений всплывала идея приостановить участие Испании в альянсе. Мадрид оказался предоставить военные базы Рота и Морон для американской операции в Иране.

Кроме того, в письме военного ведомства упоминается возможность пересмотра дипломатической поддержки США по ряду внешнеполитических вопросов, включая позицию по Фолклендским островам, которые контролирует Великобритания, но оспаривает Аргентина.

В статье подчеркивается, что выход США из НАТО или закрытие военных баз в Европе не рассматривается, но вопрос о возможном сокращении американского военного присутствия остается открытым.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа составила перечень стран НАТО, разделив их на «образцовых» и «плохих» союзников. Список был составлен на фоне недавнего отказа некоторых стран предоставить свои базы для ударов по Ирану. Как утверждает один из источников, Трамп ищет способы наказать союзников, которые отказались поддержать войну на Ближнем Востоке.

Вашингтон, Зоя Осколкова

