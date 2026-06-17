В США полицейские застрелили годовалого ребенка

В США годовалый мальчик погиб в машине, по которой открыли огонь полицейские. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на парковке магазина Walmart в городе Сенатобия штата Миссисипи. Сотрудники полиции приехали на вывоз о краже и обнаружили двух женщин с ребенком, которые направлялись к автомобилю.

По словам правоохранителей, женщины сели в машину и попытались их сбить. После этого один из полицейских открыл огонь.

Через некоторое время в больницу поступил ребенок с огнестрельным ранением. Медики не смогли помочь малышу и констатировали смерть.

Родственники погибшего мальчика потребовали тщательного расследования обстоятельств произошедшего.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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