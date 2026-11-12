При обрушении дома в Нью-Йорке погибли два человека

В Нью-Йорке обрушился жилой дом. В результате два человека погибли, еще 19 пострадали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление мэра Зохрана Мамдани.

Инцидент произошел в районе Флэтбуш в Бруклине. Четырехэтажное здание обрушилось, часть обломков упала на соседнюю строительную площадку, где велись земляные работы. Причина обрушения устанавливается.

Два человека погибли, еще 19 получили различные травмы, в том числе семеро детей.

Кроме того, при проведении спасательных работ пострадал один пожарный. Сколько человек числятся пропавшими без вести, пока не установлено.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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