российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости В мире

Новости, Кратко, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

При обрушении дома в Нью-Йорке погибли два человека

Фото: Reuters

В Нью-Йорке обрушился жилой дом. В результате два человека погибли, еще 19 пострадали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление мэра Зохрана Мамдани.

Инцидент произошел в районе Флэтбуш в Бруклине. Четырехэтажное здание обрушилось, часть обломков упала на соседнюю строительную площадку, где велись земляные работы. Причина обрушения устанавливается.

Два человека погибли, еще 19 получили различные травмы, в том числе семеро детей.

Кроме того, при проведении спасательных работ пострадал один пожарный. Сколько человек числятся пропавшими без вести, пока не установлено.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Где вы храните свои сбережения?

Голосовать!

Метки / США

В Санта-Барбаре 19 участников полумарафона попали в больницу / Регулятор США официально связал прием «Оземпика» с потерей зрения / Глава Пентагона сравнил перемены в армии США с распадом СССР / В Тихом океане пианист выпал с круизного лайнера и 10 часов ждал помощи / «Будет большое, прекрасное соглашение по Украине»: Трамп пообещал много событий в ближайшие недели / Трамп: США нужно разобраться еще с одним-двумя объектами в Иране / Американцы попросили прибалтов прекратить критиковать РФ и говорить о российском вторжении / Трамп объявил о планах вскоре провести встречу с Путиным и Зеленским

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,