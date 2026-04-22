Politico: Вашингтон составил список непослушных стран НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа составила перечень стран НАТО, разделив их на «образцовых» и «плохих» союзников. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов и представителя Минобороны США.

По словам одного из собеседников издания, в Белом доме есть список «хороших» и «плохих» союзников НАТО. Работа над перечнем велась в преддверии апрельского визита главы Североатлантического альянса Марка Рютте в Вашингтон.

Список был составлен на фоне недавнего отказа некоторых стран предоставить свои базы для ударов по Ирану. Как утверждает один из источников, Трамп ищет способы наказать союзников, которые отказались поддержать войну на Ближнем Востоке.

Кроме того, страны-участники НАТО были распределены согласно их вкладу в альянс. При этом неизвестно, какие последствия ожидают государства, оказавшиеся в перечне «непослушных».

«У них, похоже, нет конкретных идей, когда дело доходит до наказания плохих союзников. Переброска войск – один из вариантов, но это в основном наказание для США, не так ли?» – сказал европейский чиновник.

Журналисты издания полагают, что США могут вывести свои военные силы из одних стран и перебросить в другие. Один из дипломатов сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет ранее уже использовал термин «образцовый союзник» на встречах с членами НАТО.

Вашингтон, Зоя Осколкова

