ФАС предъявила новые претензии Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила административное дело в отношении американской корпорации Apple из-за того, что на iPhone и iPad не предустанавливаются «Макс» и Rustore. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В начале июля ФАС России выдала предупреждение Apple о необходимости устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем, исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS, а также требования законодательства о предустановке на iPhone и iPad нацплатформы «Макс» и магазина приложений Rustore. Отмечалось, что Apple должна исполнить предупреждение до 15 июля, иначе компании грозит штраф до 4 млдр рублей.

Apple сообщила, что с 27 июля в обновленной версии программного обеспечения реализована возможность предустановки российской поисковой системы.

Москва, Анастасия Смирнова