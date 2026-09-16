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Хакеры взломали системы двух танкеров США в Гибралтарском проливе

Два танкера США подверглись кибератакам во время прохода через Гибралтарский пролив. Об этом сообщает The Wal Street Journal со ссылкой на источники и данные отслеживания судов.

Инцидент произошел в начале августа. Суда перевозили нефть и сжиженный природный газ (СПГ) из Египта в США, сообщается в статье. Неизвестные проникли в системы танкеров и могли нарушить их работу.

По данным издания, взлом грозил остановкой двигателя или потерей контроля над судном. Место атаки и пункт назначения судов вызывают подозрения о намерении нападавших нарушить работу ключевого морского узла – Гибралтарского пролива – или атаковать порт США, пишет WSJ.

Когда танкеры прибыли в Мексиканский залив, на борт поднялась спецгруппа, в состав которой входили агенты ФБР. Как объяснили в ведомстве, досмотр провели для «обеспечения целостности операционных и информационных технологических систем после того, как стало известно о взломе сетей обоих судов».

Агентство Bloomberg сообщает, что один из танкеров, подвергшихся атаке, – сверхбольшой VL Prosperity. Ранее иранское агентство Mehr заявляло, что связь с этим судном была прервана на 30 часов после кибератаки в Гибралтарском проливе.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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