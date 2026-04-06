США стали лидерами по уровню киберагрессии на российские ресурсы

В Роскомнадзоре назвали основные источники киберагрессии на инфраструктуру РФ. В марте 2026 года список возглавляют США.

«Согласно данным мониторинга за период с 16 по 22 марта 2026 года, основным источником киберагрессии остаются США (37,6%). В тройку антилидеров по исходящему вредоносному трафику также вошли Германия (15,2%) и Великобритания (11,1%)», – сообщили в ведомстве.

По данным РКН, наибольшее количество кибератак пришлось на телекоммуникационные компании – 51 за неделю, а также хостинг-провайдеров – 40. Государственные ресурсы находятся на третьем месте – 33 атаки, оставаясь зоной повышенного внимания киберпреступников. Кроме того, в фокусе оказались разработчики программного обеспечения и финансовый сектор, рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что за последний месяц специалисты Центра мониторинга и управления сетью общего пользования отразили почти 2,4 тысячи хакерских атак на защищаемые ресурсы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube