РКН: в марте специалисты отразили почти 2,4 тысячи DDoS-атак на защищаемые ресурсы

За последний месяц специалисты Центра мониторинга и управления сетью общего пользования отразили почти 2,4 тысячи хакерских атак на защищаемые ресурсы. Об этом сообщает Роскомнадзор.

По данным ведомства, чаще всего хакеры предпринимали попытки взлома с IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Бразилии, Германии, Нидерландов, Аргентины. Максимальная мощность DDoS-атаки за прошлый месяц достигла 767,28 Гбит/с, скорость – 96,89 млн пакетов в секунду; самая продолжительная из атак длилась 4 дня 17 часов 22 минуты.

«Основные векторы атак были направлены на телекоммуникационную отрасль, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в ЦФО», – отметили в Роскомнадзоре.

Кроме того, в марте были заблокированы более 10 тысяч фишинговых ресурсов и 536 сайтов с вредоносами, также выявлено и устранено более 1,4 тысячи нарушений маршрутизации трафика со стороны 341 организации.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube