Роскомнадзор заблокирует 4,5 млн сим-карт иностранцев

Роскомнадзор готовится заблокировать 4,5 млн сим-карт, принадлежащих гражданам иностранных государств. Иностранцам. Об этом сообщил представитель ведомства на полях форума «Спектр-2024» в Сочи.

«На сегодняшний день повторную идентификацию в офисах операторов связи прошли около 3,8 млн иностранных граждан, владеющих в общей сложности 8,2 миллиона номеров, 4,5 миллиона сим-карт, чьи владельцы не явились в офисы в установленное время и не прошли проверку данных, будут заблокированы», – цитирует его слова РИА «Новости».

По данным Роскомнадзора, всего выявлено 26 млн телефонных номеров, зарегистрированных на 11,5 млн иностранцев и лиц без гражданства.

Сочи, Светлана Антонова

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