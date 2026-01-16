В Госдуме прокомментировали замедление Telegram

Роскомнадзор начал замедлять Telegram из-за анонимных каналов. Об этом заявил член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в комментарии «Национальной службе новостей», комментируя жалобы пользователей на долгую загрузку видео в мессенджер.

«Руководство компании взаимодействует с властями, но скорость взаимодействия и отклика, видимо, недостаточная. Нужно уделить этому внимание, почистить все. Я считаю, что мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете, поэтому такие сигналы в адрес Telegram поступают <…> Если нарушения будут устранены, замедление прекратится», – отметил парламентарий.

«По-прежнему есть анонимные Telegram-каналы, которые всякую ерунду пишут, не так энергично и быстро эти каналы блокируются на территории РФ <…> Такие каналы публикуют откровенное вранье и искажение фактов, это целая сеть Telegram-каналов, абсолютно незаконная и нелегальная информация. Речь идет не только об СВО, но, например, финансовая информация», – пояснил он.

Ранее Свинцов ранее говорил, что за судьбу Telegram в России можно не беспокоиться.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

