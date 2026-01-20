российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 января 2026, 18:13 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума поддержала полное госфинансирование мультфильмов

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении законопроект о расширении мер государственной поддержки в сфере кино.

Согласно документу, будет предоставлена возможность 100-процентрного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества.

Как пояснила пресс-служба Госдумы, законопроект подготовлен по поручению главы российского государства Владимира Путина.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Госдума

В Госдуме прокомментировали замедление Telegram / В Госдуме анонсировали усиление контроля за мигрантами в России / В Госдуме потребовали жесткий ответ на атаку беспилотников по резиденции Путина / В России резко повысили штрафы за навязывание товаров и услуг / Политологи составили рейтинг полезности депутатов Госдумы / В Госдуме отказались от законодательного запрета соцсетей для детей и подростков / Госдума и правительство прорабатывают варианты отсрочки от армии для выпускников колледжей / Лантратова представила законодательные инициативы о противодействии информационным атакам на детей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Культура, Общество, Политика, Россия, Экономика, Госдума,