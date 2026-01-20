Госдума поддержала полное госфинансирование мультфильмов

Нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении законопроект о расширении мер государственной поддержки в сфере кино.

Согласно документу, будет предоставлена возможность 100-процентрного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества.

Как пояснила пресс-служба Госдумы, законопроект подготовлен по поручению главы российского государства Владимира Путина.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube