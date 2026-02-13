Система буксует: в Госдуме состоялся откровенный разговор с вдовами участников СВО

12 февраля 2026 года Председатель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов встретился с женщинами, чьи мужья пропали без вести. В течение 2025 года все они были официально признаны погибшими. Однако юридическая точка в долгом ожидании обернулась не облегчением, а новой главой испытаний. О том, как государство не торопится выполнять свои обязательства, рассказала Лариса Михайлова, советник Председателя партии, руководитель социо-архитектурного проекта «Своих девчонок не бросаем!».

Депутат начал встречу с самых тёплых слов. «Вы мои сестры. Считайте, что у вас есть старший брат, который всегда готов вам помочь. Я очень плотно работаю с Татьяной Николаевной Москальковой, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Министерство обороны откликается. По любым вопросам обращайтесь. Сегодня я прошу вас говорить со мной откровенно. Обещаю, отсюда ничего не уйдёт. Всё, чем вы решите поделиться, для меня имеет значение», – подчеркнул он.

«За полгода наших ребят так и не нашли. Их не оказалось ни в госпиталях, ни в каких-то других полевых условиях, они не оказались в плену. Реальность изменилась, и нам нужно в ней быть, потому что мы отвечаем за себя, за своих детей, за родителей, за родителей своих мужей. У многих из них остались матери, и они стали нашей семьёй. В результате мы остались один на один с тем, что раньше делили на двоих», – поделилась вдова участника СВО, руководитель общественной организации «Духовные традиции Руси», лидер инициативной группы Лайна Чайка.

Она говорила о непрофессиональной работе сотрудников воинских частей, военкоматов и «Почты России»: «То, что выглядит стройно в законодательстве, на практике обернулось месяцами ожидания, потерянными бумагами и откровенной дезинформацией. Документы теряются по дороге, процедуры оформления затягиваются на месяцы без разъяснений, а должностные лица, плохо ориентирующиеся в нормах законодательства, допускают грубые ошибки либо проявляют халатность, из-за чего женщины вынуждены повторно проходить весь путь оформления».

Она передала Сергею Миронову письма от всех участниц встречи, в которых изложена единая просьба о содействии в решении вопроса задержки положенных выплат и о наведении порядка в процедуре их оформления.

Особой болью отзывалась история Ольги Вячеславовны Золотовой, матери погибшего сына Даниила. Она рассказала, через какие административные барьеры ей пришлось пройти при организации его захоронения. Бюрократические препоны сопровождали её даже в самые тяжёлые минуты, а представители ритуальных служб требовали оплату за место на Аллее героев, предназначенной для захоронения защитников. Не менее острой оказалась ситуация с орденом Мужества, присвоенным её сыну посмертно: оформление и получение награды затянулось на недопустимо долгий срок, превратив то, что должно было стать данью уважения памяти героя, в изматывающую волокиту.

Своя история у Александры Игоревны Ткач. Её свекровь, проживающая в Луганской области, до сих пор не может получить пакет документов для оформления положенных выплат. Расстояние, особенности почтового сообщения и нестыковки между региональными структурами превратили простую процедуру в неразрешимую задачу: пожилая женщина, потерявшая сына, находясь в тяжёлом эмоциональном состоянии, лишена возможности добиться справедливости в одиночку.

Сын Виктории Михайловны Дегтярёвой был награждён орденом Мужества посмертно, а муж продолжает воевать. Она рассказала о том, как включилась в активную волонтёрскую помощь бойцам и направляет свои силы в поддержку тех, кто продолжает служить. Женщина выступила с предложением о дальнейшем сотрудничестве с партией, которая регулярно отправляет грузы за ленту.

Ксения Александровна Громова, потерявшая мужа Александра, произнесла особенно сильные слова: «Порядка нет совершенно. Многие люди растерялись. Они не знают законов. Дочь пришла – отца убили. Ей сказали в военкомате: ты инвалид? Она говорит: нет. Ты где-то училась, когда он погиб? Она говорит: нет. Ну тогда тебе ничего не положено. Спрашивается, почему они так отвечают? Или они заинтересованы в том, чтобы не платить?»

Встреча прошла в том числе в контексте законодательных инициатив: квоты для детей погибших военнослужащих при поступлении в вузы, продление кредитных каникул, освобождение от транспортного налога, реабилитационные сертификаты для участников СВО, предоставление земельных участков и другие меры. Особое место в этой работе занимают Центры защиты прав граждан, действующие в 83 регионах России и оказывающие бесплатную юридическую помощь семьям военнослужащих – именно туда в первую очередь следует обращаться.

Завершением встречи стало особое выступление. Ксения Громова, лауреат премии «Тэфи», актриса Театра Сатиры, прочитала поэму Марины Цветаевой. Это стало подарком Сергею Миронову ко дню рождения и одновременно эмоциональной точкой всей встречи. Потом все получили цветы и подарки, сфотографировались на память.

Напоследок Сергей Миронов произнёс слова, которые стали сердцем всей встречи: «Знайте, мы своих девчонок не бросаем. Вы все для нас девчонки, наши родные. Вам помощь нужна больше всех. Знайте, мы рядом».

Пока система буксует, и чиновники отвечают «тебе ничего не положено» тем, кому положено, парламентарии берут ситуацию в работу, выстраивают реальный, работающий механизм правовой, социальной и организационной поддержки и добиваются от государства исполнения его прямых обязанностей.

Москва, Зоя Осколкова

