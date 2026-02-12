В Госдуме увидели негативные последствия от блокировки Google в России

Блокировка Google в России повлечет комплекс негативных эффектов. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Парламентарий уточнил, что пока таких планов нет.

«Что до громких заявлений о блокировке – таких планов на самом деле нет: специально уточнил это в контролирующих органах. Очевидно, что блокировка повлечет целый комплекс негативных эффектов – прежде всего, проблемы с работоспособностью операционной системы Android (а это 60% всех смартфонов российских пользователей)», – пояснил депутат в своем канале в Мах.

По его мнению, отказ от сервисов Google в любом случае должен быть постепенным. «Я считаю, что нужно создавать законодательные условия для плавного перехода на отечественные решения», – считает депутат.

Москва, Анастасия Смирнова

