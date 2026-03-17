«Это временно»: депутат Госдумы объяснил перебои со связью и интернетом в центре Москвы

Сбои мобильного интернета и связи в центре Москвы связаны с обновлением и перенастройкой сетей, после завершения технических работ ситуация нормализуется. Об этом заявил заместитель председатель комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в комментарии ТАСС.

Парламентарий назвал сбои «нормальной практикой, когда любые сети время от времени проводят аудит, перенастройку, обновление».

«Это занимает от недели до двух-трех недель», – уточнил Свинцов.

Ранее депутат заявлял, что в перспективе полугода в России возможно ограничение интернет-трафика через VPN.

Глава комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин предупреждал, что проблемы со связью возможны также в Подмосковье в связи с принимаемыми мерами на федеральном уровне для обеспечения безопасности.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube