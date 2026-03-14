Жителей Подмосковья предупредили о перебоях с интернетом и мобильной связью

В Подмосковье возможны временные сложности с мобильной связью и подключением к интернету в связи с принимаемыми мерами на федеральном уровне для обеспечения безопасности. Об этом сообщил глава комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин в комментарии РИА «Новости».
По его словам, для доступа к интернету в условиях ограничений рекомендуется использовать Wi-Fi, а для звонков и отправки сообщений – VoWiFi.
В Подмосковье будет обеспечен доступ к социально значимым ресурсам региона в периоды ограничений работы мобильного интернета при угрозах атаки БПЛА, заверил депутат.
В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городах России в последние дни наблюдаются перебои в работе мобильного интернета и связи.
