российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 27 апреля 2026, 16:11 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Подмосковье легковушка влетела под фуру на скользкой дороге – погибли двое

Водитель легковушки в условиях снегопада выехал на встречную полосу в Подмосковье и врезался в грузовик. В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщил региональный полицейский главк.

Смертельная авария произошла около пяти часов утра в муниципальном округе Луховицы на 16-м км автодороги Луховицы – Зарайск. По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Причиной дорожной аварии стала скользкая дорога из-за мокрого снега, который обрушился на Московский регион, уточнили ТАСС в правоохранительных органах.

Госавтоинпекция Подмосковья просит водителей быть предельно внимательными на дороге, особенно при движении по мостам и путепроводам, увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта и снижать скорость.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Подмосковье

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье,