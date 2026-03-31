ФСБ уничтожила агента Киева, готовившего теракт на предприятии ОПК в Подмосковье

В Подмосковье предотвращен теракт на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Готовивший по заданию украинских спецслужб нападение злоумышленник был ликвидирован при попытке забрать самодельную бомбу из тайника, сообщила ФСБ. Взрывное устройство было замаскировано под пауэрбанк.

По информации спецслужбы, фигурант по указанию сотрудника украинских спецслужб устроился на работу в одно из предприятий ОПК в Московской области «для последующего совершения диверсионно-террористического акта на его территории». Мужчина должен был изъять из оборудованного схрона самодельное взрывное устройство, координаты которого ему дал куратор.

«В момент изъятия СВУ злоумышленником сотрудниками ФСБ России была предпринята попытка его задержания, в ходе которого преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», – отметили в центре общественных связей ФСБ.

Обнаруженная на месте происшествия самодельная бомба была спрятана в корпус пауэрбанка и готова к применению с активацией по радиоканалу. В телефоне злоумышленника найдена переписка с украинским куратором с указаниями по совершению теракта.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube