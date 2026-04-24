ФСБ сорвала покушение на руководителей Роскомнадзора по заданию Украины

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отношении руководства Роскомнадзора. Задержаны завербованные спецслужбами Украины семь человек, участвовавших в подготовке теракта. Они планировали взорвать автомобиль чиновников. Главарь террористической группы уничтожен при оказании вооруженного сопротивления, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«18 апреля 2026 года предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства», – заявили в ЦОС.

По информации спецслужбы, в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины через Telegram и участвовавших в подготовке теракта.

Группой руководил житель Москвы 2004 года рождения. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, используя огнестрельное оружие, и был нейтрализован, рассказали в ЦОС.

В ходе обысков у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства массой 1 кг, граната Ф-1, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы, два газовых пистолета, рации, неонацистская атрибутика и символика украинских военизированных формирований, а также инструкция по вступлению в состав запрещенной в РФ украинской террористической организации.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

ФСБ также заявила, что в адрес сотрудников Роскомнадзора и их родственников поступают угрозы физической расправы, в отношении них совершаются нападения, экстремистские акции и готовятся теракты со стороны украинских спецслужб. Исполнителями таких преступлений являются координируемые из-за рубежа молодые россияне, в том числе несовершеннолетние, отметили в спецслужбе.

«Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в Российской Федерации мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram», – заявили в ЦОС.

В спецслужбе напомнили, что Роскомнадзор является уполномоченным органом власти по осуществлению блокировки и недопущению ее обхода за счет использования VPN.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

