В Колумбии 14 человек погибли в результате теракта

В Колумбии взорвался заминированный автобус. По предварительным данным, 14 человек погибли и около 40 получили ранения.

Инцидент произошел на Панамериканском шоссе в муниципалитете Кахибио. По информации правоохранителей, сдетонировал автобус. В результате взрывом повредило десятки автомобилей, находившихся на расстоянии более сотни метров от эпицентра.

Президент Колумбии Густаво Петро назвал случившейся терактом и обвинил в преступлении группировку, связанную с наркокартелями.

В последнее время ситуация с терроризмом в Колумбии обострилась из-за президентских выборов, которые запланированы на конец мая.

Богота, Зоя Осколкова

