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В трех регионах России задержаны планировавшие теракты агенты Киева

ФСБ сообщила о задержании в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее троих агентов спецслужб Украины, планировавших диверсионно-террористические акты.

По данным спецслужбы, злоумышленники готовили теракты в отношении военнослужащих, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса, а также волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам специальной военной операции.

У задержанных изъяли самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, а также самодельные зажигательные устройства. В их телефонах найдена переписка с украинскими кураторами с инструкциями по проведению планируемых терактов.

Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 275 УК РФ (госизмена).

На кадрах допроса, распространенных Центром общественных связей ФСБ, задержанный в Тюмени фигурант говорит, что планировал устроить взрыв на объекте «Транснефти». Задержанный в Краснодарском крае пособник Киева рассказал, что должен был взорвать военнослужащего.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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