Спецслужбы задержали москвича за перевод денег украинским террористам

Федеральная служба безопасности РФ задержала жителя Москвы, который по собственной инициативе переводил деньги на диверсионные операции Киева. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Установлено, что житель Москвы посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем запрещенной на территории Российской Федерации украинской террористической организации и осуществил перевод денежных средств на криптовалютный кошелек», – говорится в сообщении.

Деньги шли на финансирование разведывательно-диверсионной деятельности Службы безопасности Украины.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 (государственная измена) УК РФ. Фигуранта заключили под стражу.

Москва, Зоя Осколкова

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