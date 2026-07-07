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В Кабардино-Балкарии силовики задержали восемь террористов

В Кабардино-Балкарии задержали восемь членов террористической ячейки, которые собирались отобрать оружие у правоохранителей и уйти в подполье. Об этом сообщает ФСБ РФ.

«Пресечена противоправная деятельность восьми членов законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации, действовавшей в Баксанском районе Кабардино-Балкарской республики», – говорится в сообщении.

Участники банды собирались напасть на административные здания правоохранительных органов, чтобы похитить оружие. После этого они хотели скрыться и подготовили для этого снаряжение для проживания в горно-лесистой местности и продукты питания.

«Главарь и члены террористической ячейки задержаны, в ходе обысков по адресам их проживания и в оборудованном тайнике изъято: 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов, 5 кг пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления, 18 ножей, 3 радиостанции «Моторола», – добавили в ФСБ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 1, ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ.

Нальчик, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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