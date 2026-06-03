Число жертв удара ВСУ по автобусу в ДНР выросло до 8

Количество погибших в результате удара украинского дрона по рейсовому автобусу в городе Енакиево в ДНР увеличилось до восьми. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин. Ранее он сообщал о семи жертвах.

«Всего 11 человек ранены, десять госпитализированы, один человек получил помощь амбулаторно. Также восемь погибших, к сожалению, тела пока не опознаны, сгорели документы», – сказал Пушилин телеканалу «Звезда».

По словам главы ДНР, на рейс зарегистрировались 53 человека, сейчас выясняется, кто заходил и выходил на маршруте.

По уточненным данным, атакованный ВСУ автобус следовал из подмосковного Подольска в Симферополь. Изначально сообщалось, что автобус следовал по маршуру Москва – Симферополь. Дрон ударил по крыше автобуса в центре Енакиево ранним утром 3 июня. В результате атаки транспорт полностью сгорел. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Главврач городской больницы №2 Горловки Нелля Якуненко уточнила «Звезде», что в автобусе были жители различных регионов России, многие из них – из Ярославской области и Тывы. Также, по ее словам, в автобусе ехали пассажиры из Польши, они направлялись в Мариуполь.

Обновлено. Семья из Ярославской области оказалась в числе пострадавших в результате атаки украинского БПЛА на автобус в Енакиево, подтвердил губернатор Михаил Евраев. Он поручил оказать семье помощь из резервного фонда правительства Ярославской области.

Донецк, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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