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В Кабардино-Балкарии задержали готовившего диверсию на газопроводе россиянина

В Кабардино-Балкарии задержан мужчина, который пытался устроить диверсию на газопроводе. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

По данным спецслужбы, россиянин действовал по заданию Службы безопасности Украины. Мужчина в 2025 году по заданию куратора, в рамках гуманитарного обмена, въехал в РФ «для подготовки и осуществления диверсионно-террористической деятельности на объекте жизнеобеспечения региона – газопроводе, расположенном на территории Майского района КБР».

Террорист был задержан сотрудниками ФСБ, когда собирался взять из тайника самодельную бомбу, предназначенную для совершения диверсии.

Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к диверсии, незаконном хранении оружия, его основных частей и боеприпасов, а также о государственной измене. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

Нальчик, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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