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Житель Тамбова собирался взорвать автомобили работников ОПК

В Тамбовской области задержали местного жителя, который по заданию спецслужб Украины готовил подрыв автомобилей сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Тамбовской области задержан гражданин России, 1971 года рождения, причастный к подготовке террористического акта», – говорится в сообщении.

По данным ФСБ, мужчина самостоятельно связался с представителем украинских спецслужб и согласился подготовить подрыв автомобилей работников предприятия ОПК. Фигурант обследовал территорию возле предприятия, а затем запросил у куратора взрывчатое вещество либо готовую мину для сборки самодельного взрывного устройства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»). Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о государственной измене.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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