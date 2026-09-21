Жителя Донецка задержали за подготовку теракта у избирательного участка

В Донецке местный житель собирался устроить теракт вблизи избирательного участка в период проведения там выборов в Госдуму. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

«Житель Донецка посредством сети Интернет установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и дал добровольное согласие на оказание содействия противнику в террористической деятельности», – говорится в сообщении.

Украинский куратор рассказал мужчине о тайнике, в котором хранились 20 кг взрывчатых веществ. Кроме того, исполнитель должен был взять беспилотник с бомбой, взрывателями и платой для дистанционной детонации.

Террорист намеревался совершить преступление в момент, когда у избирательного участка скопилось бы большое количество людей. Сотрудники российских спецслужб вовремя выявили злоумышленника и задержали его. Проводится расследование.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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