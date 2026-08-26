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В Кабардино-Балкарии задержали 11 членов террористической организации

В Кабардино-Балкарии задержаны 11 участников международной террористической организации (МТО). Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.

«В Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики задержаны 11 участников террористической ячейки одной из МТО, пропагандировавших радикальную идеологию, а также совершавших насильственные акции в отношении граждан, не разделяющих их взгляды», – говорится в сообщении.

Отмечается, что задержания проводились совместно с сотрудниками региональных отделений МВД РФ по КБР и Республике Адыгея.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ.

Нальчик, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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